Napoli: presentazione interventi "Le scuole per la città" finanziati con fondi Pnrr

- Domani, martedì 10 ottobre, alle ore 10, presso la chiesa di San Severo al Pendino si svolgerà "Le scuole per la città", evento di presentazione degli interventi finanziati nell'ambito del Pnrr e la mostra dei rendering dei progetti presentati "Napoli: Le Scuole per la Città". Presenti per i saluti istituzionali: Gaetano Manfredi, sindaco della Città di Napoli; Giuseppe Recinto, capo di gabinetto del ministero dell'Istruzione e del merito; Maria Grazia Falciatore, capo di gabinetto del Comune di Napoli. La presentazione delle progettualità sarà a cura di Alfonso Ghezzi, responsabile dell'area Edilizia scolastica del Comune di Napoli. Le conclusioni, invece, sono affidate ad Aniello Esposito, presidente commissione Istruzione e famiglia, e a Maura Striano, assessore all'Istruzione e alle famiglie del Comune di Napoli. (Ren)