Napoli: marcia a Roma per musicista ucciso, 500 in corteo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 500 persone, tra le quali moltissimi ragazzi, hanno partecipato alla manifestazione a Roma per Giovanbattista Cutolo e per tutte le vittime innocenti della criminalità. La marcia è partita da piazza della Repubblica. Alla manifestazione hanno partecipato il deputato dell'Alleanza verdi-sinistra Francesco Emilio Borrelli e don Antonio Coluccia. "Gio Giò è stato ammazzato a fine agosto da un 15enne per motivi assurdi e banali. L'assassino ha tirato fuori una pistola ed ha sparato per una lite scoppiata in una paninoteca a cui Giovanbattista neanche aveva partecipato. La sua famiglia ha organizzato questa manifestazione a Roma per chiedere sia giustizia che l'attenzione del Governo a questa ondata inarrestabile di criminalità. Basta morti, basta sangue, basta impunità e condanne blande. Servono nuove leggi, serve la certezza della pena", ha dichiarato Borrelli.(Ren)