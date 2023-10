Napoli: Patuelli, nel Mezzogiorno impatto maggiore crisi, banche sostengono investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mezzogiorno ha sofferto maggioramente le crisi economiche dal 2008 in poi. E' quanto è emerso dall'intervetno del presidente dell'Abi Antonio Patuelli al convegno di Abi e Fondazione Ugo La Malfa organizzato nella sede di Confindustria a Napoli. "Le crisi dal 2008 in poi hanno avuto un impatto maggiore nel Mezzogiorno con il Pil che stenta ancora a recuperare gli indici di quindici anni fa e dove gli investimenti sono ancora inferiori a quelli di allora - ha spiegato Patuelli - Invece, a giugno 2023, il totale dei prestiti bancari cresce lievemente nel Mezzogiorno (+0,3%), mentre cala complessivamente nella media italiana (-2,4%), e diminuisce di più nel centro Italia (-5%). I prestiti alle imprese si riducono nella media italiana (-3,4%), con diminuzione accentuata nel Centro Italia (-5,1%), mentre nel Mezzogiorno calano più lievemente (-0,6%). I prestiti alle famiglie crescono soprattutto nel Mezzogiorno (+1,8%), rispetto alla media italiana (+1%)". In base alla fotografia scattata da Abi "le sofferenze lorde sono più alte nel Mezzogiorno (2,2%) rispetto alla media italiana (1,2%), e pure le sofferenze lorde delle imprese sono più elevate nel Mezzogiorno (3,4%) rispetto alla media italiana (2%). I depositi diminuiscono meno nel Mezzogiorno (-0,7%) rispetto alla media italiana (-3,4%)". (segue) (Ren)