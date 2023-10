Napoli: Patuelli, nel Mezzogiorno impatto maggiore crisi, banche sostengono investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molte ombre sulla presenza delle banche: "Gli sportelli bancari e gli uffici finanziari, ad agosto 2023, sono nel Mezzogiorno 4.850, più numerosi dei 3.788 del 1989, prima della liberalizzazione, ma nettamente inferiori ai 7.583 del 2008 in cui si registrò il massimo storico di diffusione", ha aggiunto Patuelli. Il presidente dell'Abi ha anche fatto il punto sulle misure in favore del Mezzogiorno: "il Fondo di garanzia per le Pmi, la 'nuova Sabatini', l'incentivo 'resto al Sud', gli 'investimenti sostenibili 4.0' ed ora la 'clausola 40%' del PNRR che destina almeno il 40% delle risorse al Sud". Il presidente Patuelli ha concluso affermando che "le banche sono impegnate a sostenere convintamente gli investimenti delle famiglie e delle imprese nel Mezzogiorno, determinanti per lo sviluppo dell'Italia tutta e dell'Europa". (Ren)