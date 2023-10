Caivano: Abodi, tante persone ci hanno chiesto aiuto, noi rispetteremo impegni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Caivano “tante persone si sono affacciate dalla finestra, sono scese per strada, magari a bassa voce, 'aiutateci, non ci lasciate soli'. Sappiamo quindi che è possibile che cambi anche il Parco Verde”. E’ quanto ha raccontato il ministro dello Sport Andrea Abodi, in visita oggi al centro sportivo Asd Gioventù partenope a Scampia. “Noi ci siamo tutti presi degli impegni, a partire dal presidente del Consiglio, anche a dare risposte a breve termine - ha aggiunto il ministro -. Questo è un altro aspetto nuovo, perché spesso siamo costretti a dire 'faremo', oggi possiamo dire orgogliosamente tutti insieme 'stiamo facendo', e rispetteremo quegli impegni”. Abodi ha quindi garantito che “non risolveremo i problemi perché non abbiamo la bacchetta magica, ma ripristineremo la presenza dello Stato che può avvenire anche attraverso lo sport, lì a Caivano ancora in modo più particolare perché saranno i gruppi sportivi militari a gestire quell'impianto, a dimostrazione che si può presidiare anche in termini di sicurezza mettendo la tuta e non soltanto la divisa”.(Ren)