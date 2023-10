Commercio: Istat, vendite al dettaglio in calo dello 0,4 per cento ad agosto, più 2,4 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad agosto 2023 si stima, per le vendite al dettaglio, un calo congiunturale in valore (-0,4 per cento) e in volume (-0,5 per cento). Sono in diminuzione sia le vendite dei beni alimentari (-0,2 per cento in valore e -0,7 per cento in volume) sia quelle dei beni non alimentari (rispettivamente -0,3 per cento e -0,4 per cento). Lo sottolinea l'Istat. Nel trimestre giugno-agosto del 2023, in termini congiunturali, le vendite al dettaglio aumentano in valore (+0,4 per cento) e diminuiscono in volume (-1,0 per cento). Le vendite dei beni alimentari crescono in valore (+1,3 per cento) e calano in volume (-0,7 per cento) mentre quelle dei beni non alimentari diminuiscono sia in valore (-0,2 per cento) sia in volume (-1,1 per cento). Su base tendenziale, ad agosto 2023, le vendite al dettaglio aumentano del 2,4 per cento in valore e registrano un calo in volume del 4,1 per cento. Le vendite dei beni alimentari crescono del 5,6 per cento in valore e diminuiscono del 4,1 per cento in volume, mentre quelle dei beni non alimentari registrano una variazione negativa sia in valore (-0,3 per cento) sia in volume (-4,2 per cento). (segue) (Rin)