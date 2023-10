Campi Flegrei: sindaco Pozzuoli, in decreto recepite nostre indicazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni si dice soddisfatto per l’approvazione, ieri sera, del decreto legge sui Campi Flegrei. “Sono state recepite in linea di massima quelle che sono state le nostre indicazioni perché questo è un decreto che nasce su spinta dei sindaci dell'area flegrea perché siamo noi che viviamo il territorio quotidianamente e quindi era giusto raccogliere informazioni, le nostre criticità, che alla fine sono state inserite in questo decreto”, ha commentato a margine dell'assemblea regionale dell'Anci Campania tenutasi a Salerno. “Oggi con gli altri sindaci approfondiremo il decreto emanato ieri sera dal Governo”, ha aggiunto. “Sono messe in campo una serie di attività che vanno proprio nella mitigazione del rischio, sono attività di prevenzione rispetto al fenomeno del bradisismo che da sempre accompagna la nostra terra - ha proseguito -. Era arrivato il momento di mettere in atto un'azione preventiva e non post crisi bradisismica”. "Approfondiremo questo decreto, vedremo come migliorarlo e sicuramente dovremo essere attuativi in modo abbastanza celere” perché, ha spiegato, “la criticità maggiore è la gestione della popolazione, che va gestita dandogli sicurezza”.(Ren)