Campi Flegrei: sindaco Pozzuoli annuncia visita Musumeci il 13 ottobre

- Il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni ha annunciato che venerdì 13 ottobre il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci sarà a Pozzuoli. La visita è finalizzata a fare il punto della situazione sul bradisismo che sta interessando i Campi Flegrei e sulle iniziative da porre in essere dopo l’approvazione del decreto legge di ieri sera. “Il 13 ci sarà la visita del ministro Musumeci su questo tema che verrà a Napoli e nei Campi Flegrei”, ha detto Manzoni a margine dell’assemblea regionale dell’Anci Campania a Salerno. Quanto alle prove di evacuazione, Manzoni ha spiegato che “al momento non si pensa a quando fare le prove di evacuazione dei cittadini”. (Ren)