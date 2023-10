Sud: Ferrante, grande lavoro per potenziare rete ferroviaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo facendo un grande lavoro col Mit per restituire alla Campania il ruolo di pivot nella rete di collegamenti nazionale ed internazionale. Ne sono testimonianza le due linee ferroviarie Av-Ac Salerno-Reggio Calabria e Av- Ac Napoli-Bari, che si pongono quali risposte immediate alla necessità di interconnessione tra aree geografiche attigue prima, e transeuropee poi". Lo ha detto il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Tullio Ferrante (FI), intervenendo all'Assemblea Anci Campania a Salerno. "La linea Av-Ac Salerno-Reggio Calabria, con l'imminente l'avvio dei lavori del lotto 1 A Battipaglia-Romagnano, rappresenta il più significativo tratto di un collegamento ferroviario che è parte della rete multimodale di supporto al corridoio Ten-T Scandinavo-Mediterraneo. La non meno strategica linea ferroviaria Av-Ac Napoli-Bari, che sto seguendo personalmente ed è prevista essere ultimata entro il 2027, con alcuni lotti da realizzarsi già nell'arco del prossimo anno (investimento complessivo di 5,8 miliardi di euro, finanziati anche con i fondi del Pnrr), rappresenta la prima e più avanzata opera per potenziare la rete ferroviaria nel Sud Italia e velocizzare il collegamento diretto e trasversale tra il Tirreno e l'Adriatico, migliorando le connessioni della Puglia e delle province campane più interne con la linea Av/Ac Milano-Roma-Napoli", ha concluso. (Rin)