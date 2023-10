Campi Flegrei: in commissione Infrastrutture proposta di creare gruppo comunale coordinamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delibera di iniziativa consiliare che promuova l’istituzione di un gruppo comunale di coordinamento e una rete operativa per tutte le associazioni di protezione civile attive sul territorio cittadino. Questa la proposta illustrata oggi nel corso della riunione della commissione Infrastrutture, mobilità e lavori pubblici, guidata da Nino Simeone, che ha parlato – anche alla luce dei contenuti del decreto Campi Flegrei appena approvato dal Cdm - di un primo passo necessario per la riorganizzazione in città delle funzioni e dei rapporti in tema di sicurezza e protezione civile, tema quantomai urgente per affrontare l’attuale emergenza connessa allo sciame sismico nei Campi Flegrei ma che può rappresentare un utile modello di gestione anche per il futuro. Un secondo punto condiviso dalla Commissione è stato quello di promuovere nell’immediato una corretta comunicazione nei confronti della cittadinanza, a partire proprio dalle scuole, per non generare allarmismi e promuovere una cultura della responsabilità sulla situazione attuale. (segue) (Ren)