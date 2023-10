Campi Flegrei: in commissione Infrastrutture proposta di creare gruppo comunale coordinamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ospiti della commissione le numerose associazioni di protezione civile accreditate presso il Comune di Napoli, i tecnici comunali della Protezione civile e la Polizia locale.Grande sostegno all’iniziativa è stato espresso dall’assessora all’Istruzione Maura Striano, che ha parlato di un calendario di incontri nelle scuole per sensibilizzare i più giovani e dai consiglieri comunali intervenuti. Catello Maresca (Gruppo Maresca) ha evidenziato "l’importanza di un’opera di sensibilizzazione della cittadinanza con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali impegnati nelle operazioni di protezione civile, in una fase come quella attuale in cui si registra una intensità media dell’attività sismica ed è opportuno non generare allarmismi". Salvatore Flocco (Movimento 5 Stelle), da delegato in Città metropolitana alla Protezione civile, ha ribadito "l’importanza di un coordinamento sovracomunale su queste iniziative e la necessità di coinvolgere anche l’ ordine professionale degli psicologi per aiutare i cittadini delle aree a rischio ad affrontare l’emergenza attuale". Salvatore Guangi (Forza Italia) ha apprezzato il ruolo della commissione e del presidente nel promuovere la necessaria iniziativa di oggi. Toti Lange (Misto) ha dichiarato che "l’iniziativa di oggi propone un efficace modello operativo di gestione del territorio, nella consapevolezza che - nonostante i fondi stanziati in bilancio- servano maggiori risorse per la Protezione civile". Infine Ciro Borriello (Movimento 5 Stelle) ha ringraziato gli operatori per il loro impegno e ha ribadito "la necessità di una informazione chiara nei confronti delle comunità delle aree maggiormente a rischio". (Ren)