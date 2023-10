Campi Flegrei: Nappi (Lega), De Luca uomo delle fanfaronate, vada a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale della Campania Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio, va all'attacco del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sulla decisione di non partecipare coi fondi della Regione al decreto legge su Campi Flegrei. “In una situazione estremamente delicata per milioni di campani, mentre il Governo nazionale agisce con i fatti stanziando oltre 52 milioni di euro per il piano di evacuazione per i Campi Flegrei, De Luca si conferma l’uomo delle ‘fanfaronate’ - ha accusato Nappi -. Ai proclami dei giorni scorsi segue il nulla, perché nel momento della verità il presidente della Campania si tira fuori e nega i fondi regionali. I limiti della decenza e della coscienza sono stati ampiamente superati, De Luca vada a casa”. (Ren)