Pnrr: P. De Luca (Pd), governo sta massacrando Comuni e periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel Pnrr avevamo stanziato circa 14 miliardi di euro per progetti dedicati a importanti investimenti nei Comuni, in particolare per interventi che riguardano le periferie". Lo ha detto Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione Politiche Ue della Camera, nel suo intervento all'assemblea regionale di Anci Campania. "Sono fondi già disponibili tagliati incomprensibilmente dal governo, che ha deciso di cancellare interventi strutturali volti a riqualificare, valorizzare, rigenerare i territori urbani più complessi, rafforzandone il tessuto infrastrutturale, sociale, civile, educativo. L'attenzione alle periferie - ha aggiunto - è al centro dell'agenda politica del Partito democratico e per questo continueremo a batterci perché il governo la smetta di massacrare i comuni e le periferie e perché torni indietro e rifinanzi i progetti già previsti. È l'unico modo per contribuire a dare maggiore sicurezza e assicurare una migliore qualità di vita ai nostri cittadini, soprattutto al Sud". (Rin)