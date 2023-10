Campi Flegrei: Silvestro (FI), bene decreto, da governo intervento tempestivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta il governo è intervenuto con la massima urgenza per fronteggiare i fenomeni di bradisismo che preoccupano la zona flegrea e gran parte della provincia di Napoli". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. "Il provvedimento prevede lo stanziamento di oltre 52 milioni di euro, con un programma di implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture. Ci possiamo ritenere soddisfatti per questo tempestivo intervento. Il governo ha fatto subito la sua presenza in Campania come è già successo per l'eccezionale evento metereologico verificatosi sull'isola di Ischia e per la spinosa questione Caivano", conclude. (Rin)