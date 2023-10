Campi Flegrei: De Luca, posti letto Covid riservati a ospedali aree interessate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sui Campi Flegrei stiamo definendo un piano di evacuazione per quanto riguarda la sanità. Abbiamo deciso di destinare tutti i posti di letto di terapia intensiva per il Covid agli ospedali dei Campi Flegrei e di Pozzuoli in particolare”. E’ quanto ha spiegato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella diretta Facebook del venerdì dedicata a un punto sulle iniziative di Palazzo Santa Lucia. “Il ministero della Protezione civile dovrebbe approvare un piano di protezione civile - ha aggiunto -. Si sta lavorando con grande serenità a creare condizioni di sicurezza”. Quindi, ha rassicurato De Luca, “grande serenità, grande tranquillità”. (Ren)