Campania: De Luca, l'anno prossimo voli da aeroporto Salerno-Pontecagnano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro il 2024 la Campania potrebbe vedere in attività l'aeroporto di Salerno. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante la consueta diretta Facebook del venerdì. "I lavori per l’aeroporto di Salerno sono in fase avanzata - ha detto De Luca - L’anno prossimo partono i voli per Salerno-Pontecagno e potremo dare respiro ad aeroporto di Capodichino che è arrivato a un punto limite". (Ren)