Napoli: PalaBarbuto affidato a GeVi Basket, parte sfida sold out con Armani Jeans

- Alla vigilia della sfida con i Campioni d'Italia della Armani Jeans Milano, in programma domenica mattina al PalaBarbuto, la Generazione vincente Napoli Basket si è presentata alla città in un incontro a Palazzo San Giacomo con l'assessore allo Sport Emanuela Ferrante ed il nuovo dirigente degli impianti sportivi Vincenzo Papa. La squadra era accompagnata dal presidente Federico Grassi insieme al socio Francesco Tavassi, a Sonia Palmeri di Generazione Vincente, allo staff tecnico a partire da coach Milicic e dal capitano De Nicolao. È stata anche l'occasione per illustrare i dettagli dell'accordo sottoscritto per la concessione della gestione del PalaBarbuto. "Siamo molto legati alla Gevi - ha affermato l'assessore Ferrante - così come alle squadre di tutte le discipline sportive che gareggiano nelle categorie principali, portando in alto il nome di Napoli. Lo sport deve essere uno strumento per tutti i cittadini, e per i ragazzi in particolare, per dare una svolta positiva alla vita. È bellissimo che la nuova gestione del PalaBarbuto parta con un evento sold out: è la dimostrazione che abbiamo tanti appassionati che seguono non solo il Calcio Napoli ma tutte le realtà sportive cittadine. Al momento il PalaBarbuto è utilizzato per quella che è la capienza consentita, ma il nostro sogno è rifare un palazzetto da diecimila posti e la soluzione potrebbe essere la ricostruzione del PalaArgento, in modo da avere una struttura capace di accogliere tutte le manifestazioni sportive, e anche non sportive, della città di Napoli". "Grazie alla convenzione con il Comune di Napoli, per due anni gestiremo il PalaBarbuto. Cercheremo di farlo al meglio - ha sottolineato il presidente Federico Grassi - e proveremo a renderlo non solo il palazzetto in cui si svolgono le gare la domenica e gli allenamenti della prima squadra e del settore giovanile, ma un luogo da vivere ospitando convention e altre iniziative che coinvolgano imprenditori e cittadini". (Ren)