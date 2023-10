Napoli: lotta tumori al seno, presentata in Comune "Race for the cure"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna a Napoli l'appuntamento con la Race for the cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno. Domenica 15 ottobre, alle 9.30 si parte da piazza del Plebiscito per la tradizionale corsa di 5 chilometri o passeggiata di 2 chilometri aperta a tutti. Il percorso della Race partirà da piazza del Plebiscito, attraverserà via Cesario Console, via Santa Lucia, via Partenope, via Partenope per via Alessandro Dumas Padre, Piazza Vittoria, via Caracciolo, Via Caracciolo Acquario, viale Dohrn, Piazza della Repubblica (Giro Boa), viale Dohrn, viale Dohrn Monumento Diaz, via Caracciolo, Piazza Vittoria, via Partenope, via Nazario Sauro, via Nazario Sauro Statua Umberto I, via Cesario Console e arrivo a Piazza del Plebiscito. Il percorso sarà supportato dall'organizzazione tecnica della Neapolis Marathon. Al termine, dal palco si celebreranno le Donne in rosa, saranno premiate le squadre partecipanti alla Race e si terrà, inoltre, la premiazione delle scrittici vincitrici del Premio Letterario "Con tutto l'amore che posso" a cura dell'associazione Enterprisingirls. È possibile iscriversi alla Race con una donazione minima di 13 euro sul sito www.raceforthecure.it o in uno degli oltre 15 punti di iscrizione in Campania. La donazione sosterrà i progetti Komen Italia nell'azione di contrasto ai tumori del seno. L'iscrizione dà inoltre diritto a ricevere l'iconica maglia ufficiale e lo zainetto che sarà possibile ritirare al villaggio Race a Piazza Plebiscito il giorno della Race. Per altre info è possibile consultare anche il sito www.komen.it. Affiancherà la VII Race for the cure a Napoli la carovana della Prevenzione, il programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile di Komen Italia. Già da sabato 14 ottobre (dalle 9.30 alle 16.30) e domenica 15 ottobre (dalle 9.30 alle 13.00) a Napoli e nei quartieri di Pianura e Scampia, il Comitato Regionale Campano di Komen Italia in collaborazione con Asl Na1 centro, metterà a disposizione unità mobili attrezzate con macchinari di ultima generazione e personale medico ospedaliero all'interno del quale sarà possibile partecipare gratuitamente ad attività di prevenzione e screening per le principali patologie femminili, in particolare a donne che vivono in condizioni di fragilità sociale o economica. (segue) (Ren)