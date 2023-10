Napoli: lotta tumori al seno, presentata in Comune "Race for the cure" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio tutti coloro che sostengono questa grande manifestazione sociale nel contrasto dei tumori del seno. La Race for the Cure unisce prevenzione, cura, solidarietà e sport, incoraggiando un approccio positivo alla sfida del cancro”, ha affermato Riccardo Imperiali di Francavilla, presidente Comitato Regionale Campania della Komen Italia durante la conferenza stampa tenutasi al comune di Napoli. “A Napoli la processione di San Gennaro è un rito a cui tutti sono legati e la maratona è qualcosa di molto simile, una processione laica, anzi una festa, dove, invece di seguire un santo, seguiamo un sogno, il sogno Komen. La grande maratona - ha aggiunto Imperiali - partirà il 15 ottobre e non si fermerà mai perché per noi è fondamentale infondere un approccio positivo alla sfida del cancro al seno e non smettere di adoperarci per la prevenzione e la solidarietà. Abbiamo a cuore progetti concreti, a tutela della salute femminile, come la Carovana della Prevenzione, che nel mese di ottobre sarà a Napoli, Salerno, Caserta, Capua e Mercogliano. Negli anni Komen ha incoraggiato le donne ad affrontare il tumore del seno in modo diverso, sostituendo la paura con un atteggiamento aperto di condivisione”. "Con grande orgoglio ho sostenuto fortemente questa manifestazione, di grande spessore sociale e sportivo. – ha commentato Emanuela Ferrante, assessore allo Sport e pari Opportunità del Comune di Napoli – La maratona, che rappresenta un'occasione di incontro e di condivisione tra cittadini di valori fondamentali, quali l'aggregazione sociale, la solidarietà, l'inclusività e l'interesse al dialogo interculturale, in questo caso particolare, acquisisce un valore ancora maggiore, focalizzando l'attenzione sull'importanza della prevenzione nella lotta ai tumori del seno e diffondendo in Italia e nel mondo il messaggio che attraverso lo sport si curano e si proteggono il benessere fisico e psichico e si aiuta la nostra società a crescere e ad evolversi". "Siamo felici di fornire, al fianco di Komen Napoli, un determinate apporto ad una manifestazione rivolta esclusivamente alla salute dei cittadini - ha affermato Ciro Verdoliva il direttore generale ASL Napoli 1 Centro -. Questa è la nostra mission e occasioni come questa, che si aggiungono alla campagna regionale "Mi voglio Bene" e all'attività aziendale "I Sabati della prevenzione", ci permettono di far conoscere ancora di più i tanti servizi che l'ASL Napoli 1 Centro mette quotidianamente a disposizione dei propri utenti e la straordinaria Squadra di professionisti, che ringrazio per lo sforzo profuso e la dedizione che dimostrano ad ogni occasione”. “Abbiamo lavorato in questi anni - ha concluso Verdoliva - per migliorare sempre più sotto il profilo dell'assistenza e della cultura della salute, naturalmente si può fare sempre meglio e sempre di più, ma già da tempo raccogliamo i frutti di tanto impegno". (segue) (Ren)