Napoli: lezione conclusiva del primo percorso di formazione sperimentale per i riders

- Si terrà lunedì 9 ottobre, alle ore 12, nella sede dell’Assessorato alla Formazione professionale della Regione Campania al Centro direzionale - Isola A6 a Napoli, la giornata evento conclusiva del percorso di formazione destinato a 40 riders di Napoli - già assunti con contratto di lavoro subordinato dalle più importanti App - nell’ambito del progetto di ricerca “I riders della gig economy tra rischi sociali e rischi stradali”, finanziato ministero delle Infrastrutture e realizzato in collaborazione con l’università di Bari e l’università di Napoli per i relativi territori. Il percorso ha ottenuto il riconoscimento del carattere sperimentale, e quindi della relativa certificazione, da parte dall’Assessorato alla Formazione Professionale della Regione Campania, e ha avuto l’obiettivo precipuo di trasferire ai riders le conoscenze teorico-pratiche essenziali per la prevenzione e gestione sia dei rischi collegati all’esecuzione della prestazione lavorativa, sia di quelli inerenti ai percorsi in strada, al fine di garantire la tutela della loro salute. (segue) (Ren)