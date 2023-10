Napoli: lezione conclusiva del primo percorso di formazione sperimentale per i riders (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un importante esperimento sociale e culturale. Un percorso innovativo studiato nei dettagli, articolato in dodici moduli curati da autorevoli docenti universitari e da esperti della Motorizzazione Civile. Ciascun modulo ha avuto ad oggetto l’analisi della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le procedure da attivare in caso di infortunio, il corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza individuale, nonché i profili di corretta circolazione stradale e prevenzione dei sinistri stradali. La formazione è stata erogata in modalità e-learning, tramite apposita piattaforma predisposta dall’Università di Bari, consentendo così di intercettare un maggior numero di riders. “Sin da quando abbiamo ricevuto la richiesta di accreditamento dal professor Zoppoli della Federico II di Napoli e del suo gruppo di ricercatori - ha dichiarato Armida Filippelli, assessore alla Formazione professionale della Regione Campania - ho subito apprezzato, oltre che il merito ed il contenuto, anche le finalità del progetto, condividendo l’opportunità di promuovere, mediante una formazione specifica ed esaustiva, un’azione di prevenzione dei rischi sul lavoro per questa particolare categoria di lavoratori per i quali la sicurezza sul lavoro coincide anche con la sicurezza stradale”. “Progettualità di questo tipo, che vedono coinvolte in una sinergica collaborazione le Istituzioni (qui, il ministero dei trasporti e le Regioni), l’università, e gli attori sociali ed economici, costituiscono il miglior “metodo” per poter monitorare un fenomeno così complesso come quello della sicurezza sul lavoro e coinvolgere i singoli lavoratori riders e le aziende del settore. Il tema della diffusione della cultura della sicurezza e della salute sul lavoro è da sempre in cima alle mie priorità”, ha concluso Filippelli. (Ren)