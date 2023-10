Napoli: convegno "Esperienze e diversità culturali a confronto" su cooperazione Campania-Adjara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Esperienze e diversità culturali a confronto” è il tema del convegno, in programma mercoledì 11 ottobre 2023, ore 10,30 nella sala Caduti di Nassiriya della sede del Consiglio regionale della Campania, al Centro direzionale di Napoli, isola F13, piano 2: Il convegno è finalizzato a creare legami di amicizia e culturali tra la Campania e Adjara, regione autonoma della Georgia, con capitale Batumi, e gettare le basi per future cooperazioni. All’iniziativa, promossa in collaborazione con la Fondazione AdAstra e l’Ats Opera, parteciperanno il presidente della II Commissione e presidente della Consulta per la funzione sociale del mare, Francesco Picarone, il direttore della Fondazione AdAstra, Lorenzo Fiorito, rappresentanti istituzionali della regione georgiana Tea Tchanturishvili, responsabile rapporti internazionali ministero della Cultura, educazione e sport,Tamar Gudava, capo della cultura del ministero della Cultura, Educazione e Sport, Irakli Chavleishvili, vicepresidente del comitato per l'Istruzione e la cultura e lo sport del consiglio supremo dell'Adjara, Temur Kezheradze, rettore dell'università della Arti di Batumi, Lasha Aslanishvili e Gocha Kakhidze esperti di storia dell'arte georgiana. (Ren)