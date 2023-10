© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incidente sul lavoro a Napoli. Un operaio di 60 anni ha perso la vita in un cantiere della linea della Metro a Secondigliano, in via Giaime Pintor. Sull'accaduto sta indagando la polizia. L'uomo sarebbe stato investito da un furgoncino che stava effettuando una manovra in retromarcia. (Ren)