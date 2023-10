Napoli: occupava strisce blu con sue auto per spingere cittadini in garage a pagamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per spingere gli automobilisti a parcheggiare nel suo garage, occupava gli stalli su strada delimitati dalle strisce blu con macchine a lui riconducibili. Lo stratagemma ingannevole è stato messo in atto dal dipendente in nero di un garage a Napoli. La circostanza è stata accertata dalla guardia di finanza nell’ambito dei controlli contro parcheggiatori, tassisti e guide turistiche abusive che nell’ultimo trimestre hanno portato alla denuncia di 18 persone scoperte ad esercitare nelle zone più turistiche di Napoli e provincia. Nello specifico il dipendente in nero è stato scoperto a posteggiare 6 macchine, a lui formalmente intestate e tutte prive di copertura assicurative, nei posti con strisce blu esterni all’autorimessa. In questo modo erodeva i posti liberi disponibili inducendo gli automobilisti ad avvalersi del parcheggio a pagamento. Le vetture, di cui due sottoposte a “ganasce fiscali”, sono state sequestrate.(Ren)