Napoli: rifiuti sversati illecitamente in Terra dei fuochi, 117 identificati

Controlli a tappeto per contrastare lo smaltimento illecito di rifiuti e prevenzione dei roghi nella Terra dei fuochi sono stati eseguiti nell'ultima settimana a Napoli, nel Nolano, nell'area di Sparanise, nonché a Casalnuovo, Qualiano, Cicciano, Pomigliano d'Arco, Mariglianella, Marcianise, Grazzanise, Villa di Briano, Aversa e Sessa Aurunca. Un'attività mirata è stata effettuata anche a Casandrino per intercettare gli autori di alcuni recenti sversamenti. Il bilancio conta 117 persone identificate, 5 veicoli sequestrati, 5 persone denunciate all'autorità giudiziaria e 43 sanzionate amministrativamente (complessivamente per quasi 200.000 euro). Di rilievo i sequestri di due siti, officine con annesse aree, a Saviano e a Napoli in zona Calata Capodichino, trasformati in centri rottamazione e invasi da rifiuti pericolosi e non (amianto, motori e autocarri non bonificati, batterie ed oli esausti). A Giugliano, in una zona di campagna, i malfattori sono stati colti in flagrante mentre scaricavano da un camion la carcassa di un auto: si sono dileguati abbandonando il proprio mezzo in strada.