Napoli: lavoratori asili nido in sciopero, solidarietà di Acampora (Pd)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I docenti degli asili nido comunali di tutta Napoli sono in sciopero. Oggi hanno incrociato le braccia lamentando tre mensilità non pagamento. «A distanza di quattro mesi e mezzo siamo al punto di partenza: tre mensilità non pagate e un atteggiamento da parte dei datori incomprensibile e non condivisibile», ha spiegato il coordinatore Ssaep dell’Area metropolitana di Napoli per la Fp Cgil Salvatore De Cicco. Ai docenti in sciopero è arrivata la solidarietà del Pd: «Come capogruppo del Partito Democratico sono vicino alla battaglia delle lavoratrici e dei lavoratori degli asili nido del Comune di Napoli oggi in sciopero - ha commentato il consigliere comunale Gennaro Acampora -. Si tratta di risorse preziose, in servizio nelle municipalità 2, 4, 7, 8, 9 e 10 presso strutture a gestione indiretta, quindi non dall'amministrazione bensì da cooperative, aziende che purtroppo continuano a disattendere gli impegni presi anche con l'assessorato all'Istruzione e ai suoi servizi”. (segue) (Ren)