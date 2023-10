Napoli: solidarietà Eav per operaio morto in suo cantiere della metro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Eav, azienda di trasporto regionale della Campania, ha espresso “profonda tristezza per la morte di un operaio nel cantiere della metropolitana di Secondigliano. Solidarietà alla famiglia, non verrà lasciata sola. Piena collaborazione con le autorità per fare chiarezza sulla vicenda”. L’operaio, di 60 anni, è morto questa mattina in un cantiere della metro di via Giaime Pintor a Secondigliano, il cantiere in questione fa capo alla Eav. (Ren)