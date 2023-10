Napoli: Cdp su nuovo polo tecnologico, da noi forte impegno per il territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inaugurazione del nuovo polo tecnologico a Napoli, presentato questa mattina, "conferma l’impegno di Cassa Depositi e Prestiti per iniziative che sviluppino l’innovazione nel sistema delle imprese e le competenze nelle persone". E' quanto ha affermato Luca D’Agnese, direttore Policy, valutazione e advisory di Cdp. “L’apertura di questo grande spazio si affianca a un forte impegno diretto di Cdp per il territorio, con un approccio multidimensionale in affiancamento a enti pubblici e aziende. Sono circa 500 i milioni di euro mobilitati negli ultimi tre anni a favore del Comune di Napoli e sono oltre 2 miliardi quelli impegnati per la Regione Campania. Guardando alle imprese, è stato mobilitato un miliardo a beneficio di circa 3.700 imprese”, ha concluso D'Agnese. (Ren)