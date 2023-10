Napoli: apre nuovo polo dell'innovazione tecnologica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi piani dell’hub avrà sede il campus di Talent Garden, parte di un progetto di Talent Garden Med, società nata in partnership con Cassa depositi e prestiti Venture Capital. La struttura, che si estende per circa 800 metri quadri, accoglierà l'ecosistema creativo e tecnologico di Napoli e sarà animato nei prossimi mesi da una serie di attività che si stanno progettando per il territorio: incontri con mentor internazionali della rete Talent Garden, open innovation per imprese e startup e soprattutto percorsi di formazione legati a materie tecniche rivolti ai ragazzi del Mezzogiorno d’Italia. "Napoli è una città dove la tradizione e l'innovazione coesistono e si arricchiscono a vicenda. La Campania, terza regione per startup innovative con oltre 1.420 nuove attività e seconda per incubatori certificati, si sta sempre più affermando come hub di innovazione in Italia - ha dichiarato Irene Boni, ceo di Talent Garden -. La Campania è pronta per una nuova fase di trasformazione e con il nuovo campus Talent Garden di Napoli ci impegniamo a essere il terreno fertile dove le nuove generazioni di innovatori e imprenditori possono crescere, apprendere e trasformare le loro idee brillanti in realtà tangibili”. (segue) (Ren)