Campi Flegrei: Claai, disdette dai turisti per terremoto, imprese artigiane in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Claai, associazione dell'artigianato e della piccola e media impresa della Campania, ha invocato "con urgenza il decreto del Governo per stanziare adeguate risorse e mettere così in condizione soprattutto i Comuni di agire, rafforzando l'azione della Protezione civile e del piano di prevenzione". Secondo Claai le ripetute scosse delle ultime settimane e l'allarmismo creato dalla stampa estera sta spingendo molti stranieri ad annullare le vacanze a Napoli e nella zona flegrea: "Il perdurare dell'attività sismica sta mettendo in difficoltà le piccole imprese artigiane e i settori turistici - si legge in una nota -. Sono iniziate infatti le disdette di prenotazioni che interessano un'area più ampia di quella dei Campi Flegrei e questo a causa anche di una parte di note testate straniere attraverso un tipo di comunicazione e informazione che si sta rivelando deleteria". Per l'associazione "sarebbe utile fare intervenire di più la comunità scientifica sul bradisismo in modo da tranquillizzare la popolazione e fare arrivare messaggi rassicuranti all'estero. In quest'ottica il piano di simulazione dell'evacuazione, annunciato dalla Regione Campania, deve essere messo in atto al più presto possibile".(Ren)