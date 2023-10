Governo: Cdm alle 20, a odg anche dl su Campi Flegrei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri è convocato oggi, giovedì 5 ottobre 2023, alle ore 20:00 a palazzo Chigi, per - informa una nota della presidenza - l’esame del seguente ordine del giorno: schema di decreto-legge: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei (presidenza – Protezione civile e Politiche del mare); schema di decreto legislativo: Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (Ue) n. 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari - esame definitivo (Affari europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr - Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste); schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri: Regolamento concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del ministero della Cultura di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 – esame definitivo (Cultura); leggi regionali; varie ed eventuali. (Com)