Napoli: padre e figli picchiati con mazza baseball, altri arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Svolta nell’inchiesta sull’aggressione ai danni di padre e figlio minorenne avvenuta a Melito di Napoli il 26 marzo scorso: sei persone sono state arrestate dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari spiccata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord. Devono rispondere di rissa e lesioni volontarie. Le vittime furono picchiate con un mazza da baseball, il padre fu anche accoltellato. Le indagini si sono rese più complicate nella fase iniziale per via del fatto che il padre, inizialmente, ha fornito dichiarazioni non corrispondenti del tutto alla verità. L’uomo, infatti, aveva riferito di essere stato aggredito da 4 persone a seguito di un alterco avvenuto su una strada che congiunge i comuni di Casoria ed Arzano. Successivamente aveva dichiarato di essere stato aggredito a Melito da una sola persona di cui forniva le generalità. I carabinieri a questo punto hanno attivato le intercettazioni telefoniche ricostruendo l’accaduto. E’ emerso un preesistente clima di conflittualità tra due opposte fazioni capeggiate rispettivamente dalla vittima e dal presunto autore dell’agguato. La contrapposizione era scaturita dall’affronto subito dalla moglie della vittima. Le indagini, già a marzo, erano sfociate nell’arresto del principale aggressore, un uomo di 34 anni, accusato di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. (Ren)