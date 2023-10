Salerno: appello di 14 sindaci a Meloni, ztl territoriale per salvare la Costiera Amalfitana dal traffico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindaci della Costiera amalfitana scrivono al Governo per invocare la modifica del codice della strada e autorizzare così l'entrata in vigore della ztl territoriale che limiterebbe il traffico veicolare lungo la statale Amalfitana 163. La missiva, inviata oggi, è un accorato appello per risolvere definitivamente una situazione insostenibile da decenni che soffoca la vivibilità di quanti, per fortuna o per necessità, abitano uno dei luoghi più incantevoli e delicati d'Italia. "Il territorio ora attende risposte non più rinviabili: siamo certi che saprete darne in maniera risolutiva, anche alla luce degli imminenti iter parlamentari che riguardano proprio la revisione del codice della strada", scrivono i 14 sindaci nella lettera inviata alla premier Giorgia Meloni e ai ministri dell'Interno e delle infrastrutture e trasporti nonché ai rispettivi viceministri e sottosegretari. "Facciamo appello alla vostra sensibilità istituzionale affinché, attraverso l'approvazione delle modifiche al Codice della Strada per l'estensione della normativa riferita alla ztl anche ad ambiti intercomunali e strade extraurbane, possiate determinare di cambiare favorevolmente le sorti del nostro territorio - scrivono, nel documento condiviso, tutti i sindaci della Costiera -. Da anni, infatti, siamo impegnati a proporre e adottare provvedimenti volti al contingentamento del traffico lungo la strada statale 163 "Amalfitana" (unica arteria di collegamento tra i centri marittimi di un comprensorio ad altissima vocazione turistica) una strada che ancora oggi ricalca, in maniera pressoché identica, il tracciato originario e le sezioni dell'originaria mulattiera inaugurata a metà ottocento". (segue) (Ren)