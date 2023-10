Campania: question time in Consiglio regionale su sisma Campi flegrei e centri impiego

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- Le trivellazioni Geogrid e lo sciame sismico nei Campi Flegrei, i centri per l’impiego, le Breast unit in Campania, la legge regionale 9 agosto 2012 n. 26 per la protezione della fauna selvatica e la disciplina dell’attività venatoria in Campania, l’eliminazione dell’obbligo alla Valutazione di incidenza ambientale ad interventi di taglio dei boschi su piccole superfici sono i temi delle interrogazioni, presentate, rispettivamente, dai consiglieri Maria Muscarà (Gruppo misto), Vincenzo Santangelo (Italia viva), Tommaso Pellegrino (Italia viva), Roberta Gaeta (Demos), Alfonso Piscitelli (Fratelli d’Italia), che saranno discusse nel question time che si terrà in Consiglio regionale della Campania mercoledì 11 ottobre 2023 dalle ore 11 alle ore 13. (Ren)