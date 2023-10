Napoli: in programma interventi di azienda Abc sul sistema fognario con fondi Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Abc, azienda speciale del Comune di Napoli per il ciclo integrato delle acque, avvierà una serie di progetti e di interventi sul sistema fognario cittadino. L'azienda ha ottenuto un finanziamento Pnrr pari a 6,3 milioni di euro a seguito dell'istruttoria presentata al ministero dell'Ambiente dall'ente idrico campano. Gli interventi riguardano il riordino delle fognature nella tratta di valle di via Posillipo; il completamento di uno dei lotti di sistemazione delle fognature sversanti entro il Vallone San Rocco; il riordino ed efficientamento delle fognature in alcune aree del quartiere di San Pietro a Patierno. Le opere sono state illustrate dalla presidente Abc, Alessandra Sardu, in occasione della giornata inaugurale di Pianeta Mare film Festival, manifestazione che vede l'azienda partecipata del Comune tra i partner poiché ne condivide i valori e le attività di promozione e divulgazione della ricerca, della scienza e della protezione del mare e del mondo marino. "Intervenire per il miglioramento della vasta e complessa rete fognaria cittadina – ha detto Sardu – costituisce un impegno concreto dell'azienda anche sul fronte ambientale e a tutela della sostenibilità e della risorsa mare. E' dal 2019 che ABC ha tra i propri compiti anche la gestione e la manutenzione del sistema fognario e dunque c'è la necessità di mettere in campo anche un'attenta operazione di conoscenza della rete così da rilevare con sistemi innovativi e nella sua completezza, tutta la filiera di impianti e collettori con particolare attenzione a quelli che hanno sbocchi anche nel mare". (segue) (Ren)