Infrastrutture: Salvini, avanti con realizzazione Alta velocità

23 luglio 2021

- "Avanti con la realizzazione dell’Alta velocità, che permetterà di collegare in due ore Bari e Napoli, e in tre ore Bari e Roma. Connettere il Paese in maniera veloce e sostenibile, favorire crescita, lavoro e sviluppo: la migliore risposta ai signori dei 'no' è l’Italia dei sì". Lo afferma su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)