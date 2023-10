Napoli: operaio morto in cantiere, per Acampora (Pd) investire su sicurezza in posti lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiamava Giovanni Egizio l’operaio 60enne che stamattina ha perso la vita mentre lavorava nel cantiere Eav della linea metro a Secondigliano. Un furgone che stava facendo retromarcia lo ha travolto. Quella di Egizio è la 61esima morte sul lavoro in Campania dall’inizio dell’anno secondo i dati diffusi dalla Fillea-Cgil. "A nome del gruppo del Partito Democratico nel consiglio comunale di Napoli, esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Egizio, operaio 60enne deceduto questa mattina nel cantiere della metropolitana di Napoli, in via Giaime Pintor - ha dichiarato Gennaro Acampora, consigliere comunale di Napoli e capogruppo del Pd - La più affettuosa vicinanza ai suoi cari, la massima fiducia nell'autorità giudiziaria e nella collaborazione di tutte le parti coinvolte, affinché dal male di questa ennesima, assurda tragedia affiori una più forte consapevolezza nell'investire sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una maggiore determinazione nel legiferare e agire sempre più a tutela dei lavoratori”.(Ren)