Salerno: sottosegretario Ferrante nel Sannio per sopralluogo su future aree cantiere

- Si è concluso questa mattina un significativo programma di appuntamenti per l'onorevole Tullio Ferrante, sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con delega alle opere commissariate, recatosi personalmente nel Sannio per una serie di sopralluoghi sulle aree che saranno interessate dai cantieri di tre opere commissariate dell’hinterland sannita. Si tratta in particolare della SS 212 “della Val Fortore” e dell’opera di presa della diga a Campolattaro, che hanno anticipato la partecipazione del sottosegretario alla presentazione, a Puglianello, del progetto riguardante l'opera commissariata relativa alla SS 372 “Telesina”, arteria viaria strategica per il collegamento alla direttrice autostradale per Milano, con l’adeguamento dell’infrastruttura, lo sviluppo di circa 60 km e il raddoppio delle attuali corsie. “La mia presenza qui oggi – ha affermato il sottosegretario Ferrante – intende testimoniare l’attenzione del Governo e mia personale, alle opere commissariate, la cui realizzazione genera posti di lavoro, sostiene lo sviluppo di aree strategiche del Paese e supporta un percorso di crescita dall’intera area. È questo il caso dei siti delle future aree di cantiere che ho visitato quest’oggi, a cominciare da quella dei lavori della variante di San marco dei Cavoti della SS212 “della val fortore”, che darà risposte concrete alle necessità di collegamento nel Mezzogiorno". (segue) (Ren)