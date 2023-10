Salerno: sottosegretario Ferrante nel Sannio per sopralluogo su future aree cantiere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho voluto recarmi personalmente – ha aggiunto il sottosegretario Ferrante – anche nell’area interessata dall’affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di derivazione e adduzione della grande diga di Campolattaro (Bn) finanziata anche con fondi Pnrr, per un valore complessivo di 529 milioni di euro, e che sarà ultimata entro il mese di marzo 2026. Un sopralluogo che intende esprimere l’attenzione del Governo verso le opere strategiche come questa, necessaria per il potenziamento dell’utilizzo della risorsa idrica a fini irrigui e potabili". "Alla stessa maniera – ha concluso il sottosegretario - anche l’avvio del progetto di adeguamento del 1° lotto della SS 372 “Telesina”, consente oggi di voltare definitivamente pagina rispetto ai contenziosi che ne hanno frenato ambizioni e potenzialità, guardando all’immediato futuro con assoluta e ritrovata fiducia, grazie ad un intervento migliorativo della sicurezza, dell’efficienza e della qualità dei collegamenti. Elementi, questi, a cui il Governo guarda sempre con la massima attenzione, riconoscendo la centralità del Mezzogiorno nei collegamenti interni e transeuropei, e in particolare il ruolo di pivot della Campania”. (Ren)