Ercolano: fame nel mondo, il Comune aderisce al World food programme e coinvolge 3 scuole (2)

- Il World food programme (Wfp) è l'agenzia delle Nazioni unite che si occupa di assistenza alimentare e la più grande organizzazione umanitaria del mondo. L'agenzia assiste una media di 100 milioni di persone in 78 paesi del mondo. Gli obiettivi principali sono quelli di aiutare le persone che non riescono a trovare o produrre cibo per sé e le proprie famiglie. L'agenzia ha la sede centrale a Roma e uffici in diversi paesi del mondo. Nel 2020 gli è stato assegnato il Premio Nobel per la pace "per i suoi sforzi nel combattere la fame, per i suoi contributi nel migliorare le condizioni della pace in aree di conflitto e per la sua azione nel prevenire l'uso della fame come arma per promuovere guerre e conflitti". (Ren)