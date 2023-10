Olimpiadi 2026: Abodi, su pista bob opzione Italiana rimane prima scelta rispetto ad estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle opzioni ci sono offerte anche in località straniere. La priorità fino all'ultimo è mantenere l’impegno sul dossier olimpico e ci sono anche delle possibilità in altre zone d’Italia. Ad ogni modo le opzioni straniere non sono le prime scelte. Lo ha affermato il ministro dello Sport Andrea Abodi a margine del Festival delle Regioni in corso a Torino, commentando le difficoltà legate alla pista da bob per le Olimpiadi Milano-Cortina. "Ci diamo circa 48 ore per decidere. Acquisendo tutte le informazioni e dati utili che serviranno per chi dovrà prendere una decisione, perché noi diamo degli indirizzi politici ma poi la decisione è tecnica: c’è una società che si chiama Simico che dovrà fare le sue valutazioni. Non abbiamo un piano b, ma il rispetto del contratto con il Comitato olimpico internazionale e questo faremo", ha concluso Abodi. (Rpi)