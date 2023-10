Olimpiadi 2026: Cirio, pista bob a Cesana porterebbe risparmi per 20-30 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi non siamo abituati a fare polemiche ma piuttosto lavorare e a usare il buon senso. Abbiamo fin dal primo giorno ribadito agli organizzatori olimpici che noi qua abbiamo un patrimonio straordinario che è fatto dal palazzo del ghiaccio, dalla pista del Bob di Cesana e da tante infrastrutture che possono essere opportunamente messe a disposizione con costi molto inferiori, risparmiando denaro pubblico e non inquinando l'ambiente. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio commentando le difficoltà sulla pista da bob per le Olimpiadi Milano-Cortina. "Perché costruire nuove opere vuol dire invadere la montagna. Abbiamo stime di spesa sulla messa in sicurezza dell’impianto di Cesana che vanno dai 20 ai 30 milioni di euro per cui molto inferiore a quelle che sono le previsioni che fanno altrove - ha continuato Cirio -. (segue) (Rpi)