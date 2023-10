Banche: Intesa Sanpaolo aderisce alla prima edizione del Festival "È cultura"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo aderisce alla prima edizione del Festival È cultura!,la nuova manifestazione nazionale che si terrà dal 7 al 14 ottobre promossa dall’Abi e dall’Acri, con le banche italiane e le fondazioni di origine bancaria, in collaborazione con Feduf per promuovere lo sviluppo socioculturale del Paese. La manifestazione si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana e ha il patrocinio del Ministero della Cultura e della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco. Sono previste iniziative nelle quattro sedi delle Gallerie d’Italia a Milano, Napoli, Torino e Vicenza, alla Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi di Arezzo, alla Galleria di Palazzo degli Alberti di Prato e al Museo del Risparmio di Torino. Gli eventi sono inseriti nel programma presente sul sito ufficiale della manifestazione https://eculturadavivere.it/ecultura e sui siti di ciascuna sede museale. Le Gallerie d’Italia propongono, nella giornata di sabato 7 ottobre, l’ingresso gratuito e speciali visite guidate. A Milano le Gallerie d'Italia aprono le porte ai visitatori di tutte le età. Sabato 7 e 14 ottobre sarà possibile partecipare alla visita guidata "Un museo, tre palazzi", mentre nel pomeriggio si potrà visitare il percorso espositivo "Gallerie is fashion! Dall’Ottocento alla fotografia di Max Vadukul". Per i più piccoli (dai 6 ai 12 anni), il museo propone il laboratorio "Apprendisti scultori!". A Napoli il museo propone la visita gratuita "Un palazzo da scoprire" il 7, 8, 12, 13 e 14 ottobre. Inoltre, per i bambini delle scuole primarie, sarà possibile partecipare al laboratorio gratuito "Caccia al dettaglio" da martedì 10 a venerdì 13 ottobre e il 14 ottobre. A Torino le Gallerie d'Italia sabato 7 ottobre propongono il percorso guidato gratuito "Palazzo Turinetti: una finestra sul salotto di Torino". A Vicenza il programma di sabato 7 ottobre di è cultura! si apre con la visita guidata "Apriti Palazzo!" e prosegue con le letture della "Maratona manzoniana con I Promessi sposi". La giornata termina con la visita guidata gratuita "Itinerari di meraviglia. Palazzo Leoni Montanari". Domenica 8 ottobre la programmazione continua con il laboratorio gratuito "Scolpire la luce", mentre nel tardo pomeriggio il Palazzo prenderà parte al Festival Spazio&Musica 2023 ospitando il concerto "Il diavolo e l'acqua santa. Vivaldi sacro e profano". A partire dal 12 ottobre aprirà al pubblico l'esposizione Argilla. Storie di incontri, mentre sabato 14 ottobre sarà possibile partecipare al laboratorio "Scolpire la luce". (segue) (Com)