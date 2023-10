Campania: Venanzoni su scontro De Luca-Pd, grottesco dire no al terzo mandato del presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale della Campania Diego Venanzoni (De Luca presidente) interviene sull’ennesimo scontro tra Vincenzo De Luca e i vertici del Pd sul tema del terzo mandato. Lo scontro si è acuito durante la Festa dell’Unità organizzato dal Pd napoletano: nella serata conclusiva De Luca ha sparato ad alzo zero contro chi, tra i dem, non lo vuole ricandidato alla guida della Regione. “L'ostilità verso la possibilità di svolgere un terzo mandato del presidente Vincenzo De Luca è francamente bizzarra, se non grottesca”, ha commentato Venanzoni. A sorprendere, ha aggiunto il consigliere, è il fatto che il “veto” “proviene da una parte più o meno rappresentativa del partito democratico, quella dei novelli rottamatori che credono di aver inventato formule vincenti facendo una semplice operazione matematica di addizione delle presunte percentuali di ogni singola lista della coalizione dimenticando che in politica uno + uno non fa mai due”. (segue) (Ren)