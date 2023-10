Campania: Venanzoni su scontro De Luca-Pd, grottesco dire no al terzo mandato del presidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venanzoni, invece, ha ricordato che le elezioni per le Regioni e per i Comuni sono caratterizzata dall’elezione diretta del presidente di Regione e del sindaco, ragion per cui occorre un consenso forte. Quindi, ha osservato Venanzoni, “chi meglio del governatore uscente?” “Avessero un nome i suoi detrattori interni potremmo anche aprire un dibattito, un confronto tra aspiranti, ma il silenzio resta sovrano su questo punto mentre si continua a dire dei "no" a prescindere - ha aggiunto Venanzoni -. Questa guerra alla persona, in un partito dalle importanti tradizioni democratiche, è diventata inaccettabile sotto tutti gli aspetti”. Per Venanzoni “ostacolare l'indubbia forza trainante, prima ancora che amministrativa e politica del presidente De Luca, è come tenere in panchina Victor Osimhen durante una finale o una partita determinante per lo scudetto, a meno che la dirigenza non abbia un campione da presentare all'elettorato campano tale da immaginare di conseguire il 70% delle preferenze nel singolo turno elettivo per la regione”. (Ren)