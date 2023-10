Autonomia: Fedriga, dire che sud non è all'altezza è offensivo e danno per paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dire che il sud non è all'altezza dell'autonomia è offensivo e crea un danno al Paese. Lo ha affermato il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga a margine del Festival delle Regioni in corso a Torino. "Questa sperequazione tra nord e sud avviene in uno Stato dove non c'è autonomia, e evidentemente questo ha creato delle disparità e non ha valorizzato le peculiarità del Mezzogiorno. Occorre superare il dibattito ideologico. Le competenze dovrebbero essere assegnate a chi può svolgere meglio un determinato servizio. L'importante è che l'autonomia non si tramuti in una lotta di poteri tra Stato centrale e territori - ha continuato Fedriga -. (segue) (Rpi)