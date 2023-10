Napoli: confronto a Città della scienza su patrimonio museale e innovazione tecnologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quali relazioni intercorrono tra il patrimonio museale mondiale e le nuove tecnologie digitali e come il supporto tecnologico, l’intelligenza artificiale e la digitalizzazione possono contribuire a migliorare l’esperienza del visitatore, attraverso percorsi sempre più immersivi e interattivi. Sono questi i temi dell'“International conference on museum, technology and the future of cultural Heritage”, la prima conferenza internazionale dedicata al rapporto tra memoria e futuro, organizzata dall’università Pegaso - ateneo digitale del gruppo Multiversity, leader in Italia nel settore dell’education - in partenariato con l’International council of museums (Icom) e Città della scienza, che si è tenuto oggi, presso Città della scienza di Napoli. Il progetto si inserisce nell’ambito della “Digital Humanities”, la linea di ricerca dell’università Pegaso focalizzata sullo sviluppo, lo studio e l'analisi di pratiche culturali connesse all'integrazione del digitale e delle tecnologie volte a preservare la conoscenza, la cultura, il passato e il presente. "Abbiamo l'onore di ospitare a Napoli – ha dichiarato Pierpaolo Limone, rettore dell’università Pegaso - i membri del direttivo internazionale dell'Icom per un confronto unico sul futuro dei musei. Questa iniziativa si innesta nel nuovo corso della nostra Università che sta mettendo in campo straordinari investimenti nella ricerca applicata, anche grazie al reclutamento di studiosi di grande talento. Il Congresso è frutto del lavoro del nostro nuovo centro di ricerca sulle digital humanities, che studia come le tecnologie stanno ridisegnando la nostra relazione con il patrimonio culturale". (segue) (Ren)