Napoli: confronto a Città della scienza su patrimonio museale e innovazione tecnologica (2)

- A confrontarsi sul tema si sono alternati gli interventi dei docenti dell’università Pegaso e di alcuni dei maggiori esperti museali mondiali, che compongono il consiglio direttivo internazionale di Icom, l’associazione che rappresenta i musei e i suoi professionisti e raggruppa più di 50.000 operatori museali in ogni continente. “I consiglieri dell’Icom, provenienti dall’Australia alla Cina, dalla Corea a Haiti – ha aggiunto Emma Nardi, presidente di Icom international - presenteranno una serie di interventi sia teorici che legati a esperienze concrete svolte dai paesi di appartenenza. Il pubblico verrà così a conoscenza di una grande varietà di opzioni che interpretano la nuova definizione di museo, approvata dall’ICOM nel 2022. Saranno messe in evidenza non solo il ruolo delle tecnologie ma anche quello dei rapporti tra museo e comunità locali”. "Il tema del rapporto tra nuove tecnologie e i vari aspetti della vita dei musei – ha concluso Riccardo Villari, presidente di Città della Scienza - è un tema di capitale importanza. Sono ormai circa 40 anni che i musei devono confrontarsi con quelle che ritengo preziose alleate. Ed è un grande errore, a mio avviso, porsi nei confronti dell’innovazione tecnologica, da parte dei musei, con un atteggiamento di resistenza o di subalternità. Abbiamo allora la necessità di capire insieme e attraverso il confronto tra esperienze diverse, come le tecnologie possano esprimere il loro massimo potenziale e aiutarci sempre più a costruire esperienze significative per i nostri visitatori. L'incontro del 2 ottobre va pienamente in questa direzione". (Ren)