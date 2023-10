Regioni: Fedriga, chiediamo aumento risorse su sanità, serve coraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso anno sul triennale nella legge di bilancio sono state aumentate le risorse, ma chiediamo ancora un’integrazione sul fondo sanitario nazionale, con la consapevolezza che quella è la priorità che presentano le Regioni. Lo ha affermato Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle regioni a margine del Festival delle Regioni in corso a Torino. "Bisogna avere il coraggio di fare delle scelte, sarebbe troppo comodo per chi non ha la responsabilità di scrivere la legge di chiedere 100 cose e lamentarsi per non averne avute 50. Dobbiamo stare dentro un principio di responsabilità. Decidiamo le priorità e seguiamole senza poi lamentarci", ha concluso Fedriga. (Rpi)