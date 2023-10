Napoli: Acampora (Pd) scrive ad Arpac, Gesac e anti-corruzione per problemi del traffico aeroportuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Pd in Consiglio comunale a Napoli Gennaro Acampora ha inviato una “nota formale ad Arpac, Gesac, all'autorità nazionale anti-corruzone Enac e all'ente nazionale per l'assistenza al volo Enav" chiedendo “i risultati della sperimentazione fatta, tramite centraline di rilievo fonometrico, per valutare le migliorie necessarie alle rotte aeree da/verso Capodichino, che continuano a provocare importanti disservizi, fastidi ed inquinamento acustico soprattutto in determinate zone in città (zona ospedaliera e i tanti quartieri della zona nord e che si avvicinano all'area di Capodichino) e nelle "fasce orarie del sonno", ovvero il mattino presto e nella seconda serata”. Il problema, ha concluso Acampora “è molto spinoso, di non semplice risoluzione ma al quale dobbiamo offrire risposte concrete, invitando tutti i soggetti in causa ad una collaborazione che vada in questa direzione”.(Ren)